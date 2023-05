Brann i boligblokk etter nye angrep mot Kyiv

Det var taket på en ni etasjer høy boligblokk i bydelen Dniprovskyj som tok fyr, opplyser Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko.

Han legger til at det ikke var meldinger om noen drepte eller sårede.

Brannen ble utløst av fallende vrakrester, ifølge Serhij Popko, som leder Kyivs sivile og militære administrasjon. Det falt også ned vrakrester på flere gater i bydelene Darnytskyj og Solomjanskyj, ifølge Popko.

Den ukrainske hæren opplyste etter midnatt at droner da var på vei mot Kyiv-regionen. Det kunne høres eksplosjoner både i Kyiv og i Tsjernihiv, en by som ligger nordøst for Kyiv.

Ukrainske luftvernsystemer var aktive både i Kyiv og Tsjernihiv, opplyser hæren. Også i havnebyen Mariupol kom det meldinger om eksplosjoner.