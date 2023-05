Det er parets tredje barn, men det antas at det er Johnsons åttende. Han har vært gift tre ganger.

– Et nytt teammedlem ankommer om noen få uker, skriver Carrie Johnson (35) på Instagram fredag. Her har hun også lagt ut et bilde av seg selv der hun leier parets to barn Wilfred og Romy.

Sønnen Wilfred ble født i april 2020, mens datteren Romy ble født i desember 2021.