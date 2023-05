Zelenskyj gleder seg over USA beslutning om å støtte «kampflykoalisjon»

USAs president Joe Biden sier ja til at ukrainske piloter lærer å fly det amerikanske kampflyet F-16, ifølge en amerikansk tjenestemann.

– Jeg hilser velkommen den historiske beslutningen fra USA og Biden om å støte en internasjonal kampflykoalisjon. Dette vil øke vår styrke i luften kraftig, sier Zelenskyj i en Twitter-melding fredag.

Den ukrainske presidenten er på vei til Japan for å personlig være med på den siste dagen av toppmøtet i G7-gruppen.

Så langt er det ennå ikke bekreftet at Ukraina vil få F-16-fly. NBC News viser imidlertid til en kilde i Bidens administrasjon som sier at USA og landets allierte vil sørge for leveranser, men at flyene ikke nødvendigvis vil komme fra USA. Planen er en del av en «langsiktig» innsats for å styrke Ukrainas sikkerhet, ifølge kanalens kilde.

