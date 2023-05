AP: Biden har godkjent plan om å trene ukrainske piloter på F-16

Nyhetsbyråets kilder sier at en beslutning om kampflyene vil bli tatt i de løpet av de kommende månedene.

CNN meldte nylig at USA har signalisert til sine allierte at landet ikke vil hindre dem i å overføre noen av sine F-16-fly til Ukraina. Så langt har imidlertid ingen slått fast at de vil gjøre det. Senest i går gjorde Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) det klart at Norge ikke har F-16 konkret på dagsordenen.

Treningen av ukrainske piloter på flyene skjer trolig i Europa i de kommende månedene.