Greenpeace erklæres uønsket i Russland

En rekke menneskerettighets- og miljøorganisasjoner er blitt kastet ut av Russland, særlig etter invasjonen av Ukraina i full skala i februar 2022. Blant dem er den norske miljøstiftelsen Bellona, som ble erklært uønsket i april.

– Basert på de beviser vi har fått, er det etablert at aktivitetene til den internasjonale ikke-statlige organisasjonen Greenpeace International utgjør en trussel mot orden og sikkerhet i Den russiske føderasjon, heter det i en pressemelding fra den russiske statsadvokaten, som det statlige nyhetsbyrået Ria siterer.

Blant annet anklager de Greenpeace for å organisere «informasjonskampanjer og demonstrasjoner som ikke er koordinert med myndighetene, for å hindre implementeringen av infrastruktur- og energiprosjekter som er til gode for landet.» I tillegg anklages Greenpeace for å finansiere aktivitetene til såkalte utenlandske agenter, opposisjonelle grupper og personer i Russland som anklages for å få støtte fra utlandet.