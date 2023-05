Første russiske passasjerfly til Georgia siden 2019

Flyet fra selskapet Azimuth Airlines kom fra Moskva og landet i Tbilisi i 13-tiden.

Russlands president Vladimir Putin stanset de direkte flygningene mellom Russland og Georgia for fire år siden som følge av store demonstrasjoner mot Russland.

Men i forrige uke opphevet han uventet flyforbudet og innførte visumfrihet for georgiere i 90 dager.

Beslutningene har imidlertid vakt blandede følelser i den tidligere sovjetrepublikken ved Svartehavet, der regjeringen beskyldes for bak lukkede dører å søke samarbeid med Russland etter mange års spenning.

Protester

Hundrevis av georgiere samlet seg til protester denne uka mot de nye flygningene til Moskva og love å møte fram på flyplassen når det første flyet landet.

– Vi kommer til å være der. Vi kan ikke late som ingenting når Russland fører en grusom krig mot Ukraina, sier studenten Lasha Sigua.

– Hele den siviliserte verden isolerer Putin, men Georgias regjering er fornøyd med å åpne flyruter til Putins Russland, sier Siguas venn Kote Ratiani som deltok i protestene.

Handelsforbindelser

Statsminister Irakli Garibashvili ønsker flygningene velkommen og sier bare russiske fly og flyselskaper som ikke er omfattet av sanksjoner, vil få lov å operere i Georgia. Han sier det bare dreier seg om handelsforbindelser, og ikke rammer landets EU-søknad.

Georgia har et vanskelig forhold til Russland. I 2008 brøt det ut krig mellom dem om to regioner som Russland okkuperte og siden anerkjente som selvstendige stater – Abkhasia og Sør-Ossetia. Nå er det stasjonert russiske militære styrker i begge to.