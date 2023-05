Luftalarm og advarsler om mulige rakettangrep i hele Ukraina

De aller vestligste delene av landet ble først holdt utenfor advarslene, men senere ble også disse områdene omfattet.

Ukrainas militære ledelse advarer om fare for angrep med hypersoniske raketter av typen Kinzjal mot alle landets regioner. De sørlige regionene Odesa og Mykolajiv nevnes. Det advares også om fare for droneangrep i Kyiv og i regioner vest for hovedstaden.

Antiluftskyts er aktivert i flere regioner og noen innkommende objekter er blitt skutt ned. Det er blitt hørt eksplosjoner i flere byer, ifølge en uttalelse fra det ukrainske militæret i meldingstjenesten Telegram.