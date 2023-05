Bedrageridømt amerikansk gründer må i fengsel 30. mai

Holmes er dømt til elleve års fengsel for å ha svindlet investorene i sitt legemiddelselskap Theranos. Hun og en av selskapets ansatte, Ramesh Balwani, er også dømt til å betale 452 millioner dollar – nær 5 milliarder kroner – til ofre for svindelen.

Hun hadde bedt om å få slippe soning mens hun anker bedrageridommen, men en ankedomstol avslo begjæringen tirsdag.

39 år gamle Holmes ble stjerne i Silicon Valley da hun lurte investorer til å tro at hun hadde utviklet et revolusjonerende nytt medisinsk hjelpemiddel. Hun påsto at hun hadde utviklet et apparat som skulle kunne utføre en rekke tester med bare noen få dråper blod.

Da Wall Street Journal avslørte at apparatet ikke kunne gjøre det de lovte, endte det med skandale og rettsforfølgelse.