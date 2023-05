USAs høyesterett støtter Twitter i terrorsøksmål

I kjølvannet av terrorangrepet i Paris i 2015 og mot en nattklubb i Istanbul 1. januar 2017 har flere mediegiganter blitt saksøkt av etterlatte.

Familien til ett av ofrene i Istanbul mente at Twitter hadde bidratt til terrorangrepet ved ikke å fjerne meldinger lagt ut av IS.

Men torsdag kom høyesterett enstemmig fram til at søksmålet fra familien måtte avvises. Konklusjonen var at Twitter ikke kan klandres for angrepet som tok livet av 39 mennesker under nyttårsfeiringen i Istanbul.

I det andre søksmålet, som dreide seg om en amerikansk student som ble drept i terrorangrepet i Paris, kom høyesterett enstemmig fram til at saken måtte sendes tilbake til en lavere rettsinstans.