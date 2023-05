Gjennom hele torsdagen skal det ha pågått harde kamper helt sør i byen, ifølge Hanna Maljar.

– Fienden samlet mesteparten av sine reservestyrker i Bakhmut og har styrket gruppen betydelig. I dag har fienden angrepet Bakhmut hele dagen. Alle angrep ble slått tilbake, sier Maljar.

Retrett

Hun understreker at ukrainske styrker kontrollerer den sørvestlige delen av Bakhmut.

Tidligere torsdag ble det meldt at russiske styrker var på retrett. Både Ukraina og den private russiske leiesoldatgruppen Wagner meldte dette.

I lang tid har det vært harde kamper i og rundt byen Bakhmut, øst i Ukraina. Flere eksperter har pekt på at byen er mer symbolsk viktig for Russland enn strategisk. Årsaken til det er at russerne har brukt store ressurser på å erobre byen, som ligger i Donetsk-regionen.

Bakhmut, som før krigen hadde rundt 70.000 innbyggere, er i stor grad lagt i ruiner, og det er kun noen få tusen som er igjen der.

Omfattende angrep

Myndighetene i Ukraina sier de stanset nesten alle rakettene i en massiv russisk angrepsbølge natt til torsdag. Russland hevdet missilene nådde sine mål.

Ifølge det ukrainske militæret ble de aller fleste rakettene skutt ned før de nådde sine mål.

Til sammen 30 sjø-, luft- og landbaserte kryssermissiler ble sendt mot ukrainske mål fra ulike retninger. 29 ble skutt ned, sier militæret i en uttalelse.

I havnebyen Odesa ble likevel en person drept i et angrep mot et industrianlegg. To andre ble såret, ifølge den lokale militæradministrasjonens talsperson Serhij Bratsjuk.

Mens Ukraina hevder at nesten alle russiske missiler ble skutt ned, kom det russiske forsvarsdepartementet torsdag ettermiddag med en stikk motsatt påstand.

– Alle utvalgte mål ble ødelagt, het det i en uttalelse fra departementet. Angivelig er det blant annet snakk om våpen- og ammunisjonslagre.