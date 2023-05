Tiktok forbys i amerikansk delstat

Montanas republikanske guvernør Greg Gianforte skrev under på loven onsdag etter at den først var blitt vedtatt i delstatsforsamlingen.

Forbudet trer i kraft 1. januar 2024 og innebærer at det vil være ulovlig for appbutikkene til Google og Apple å tilby Tiktok innenfor Montanas grenser. For både Google-eier Alphabet, Apple og Bytedance innebærer forbudet dagsbøter på 10.000 dollar for hvert eneste tilfelle der en person bruker Tiktok eller laster ned appen.

Gianforte opplyser at forbudet forsterker «vår felles prioritet om å om å beskytte Montanas befolkning mot overvåking fra det kinesiske kommunistpartiet».

Bytedance, det kinesiske selskapet som står bak Tiktok, mener at forbudet er i strid med den amerikanske grunnloven. I en uttalelse opplyser Bytedance at selskapet «skal forsvare rettighetene til våre brukere i og utenfor Montana».