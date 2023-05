FN-organisasjon frykter humanitær katastrofe i Sudan

– Den nåværende humanitære situasjonen i Sudan er helt klart den verste landet noensinne har opplevd, sier IOMs generaldirektør António Vitorino onsdag.

– Millioner har et prekært behov for grunnleggende hjelp, som vann, mat og husly. Hvis vi ikke handler NÅ, kommer befolkningen i Sudan til å stå overfor en uunngåelig humanitær katastrofe, føyer han til og ber verdenssamfunnet være raske med gi penger til det sårt tiltrengte nødhjelpsarbeidet.

IOM, som er FNs migrasjonsorganisasjon, ber om i alt 209 millioner dollar – tilsvarende 2,25 milliarder kroner – hvorav 105 millioner trengs til nødhjelp i Sudan, mens 104 millioner trengs i Egypt, Libya, Tsjad, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og Etiopia, som også er sterkt påvirket av krigen, blant annet som følge av de mange flyktningene.

Kampene, som brøt ut for over en måned siden, har hatt fryktelige konsekvenser for millioner av sivile. Om lag 25,7 millioner mennesker anslås å ha behov for humanitær hjelp i Sudan og nabolandene. Over 843.000 mennesker er internt fordrevet, ifølge IOMs oversikt. Hvis kampene fortsetter, er dette ventet å øke med ytterligere 1,8 millioner.

Før kampene mellom landets to mektigste generaler brøt ut, var allerede 3,8 millioner sudanere internt fordrevne, samtidig som landet huset 1,1 millioner flyktninger.