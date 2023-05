Prinsens talsmann sier onsdag at episoden kunne endt med katastrofe, og at den førte til flere nestenulykker.

Episoden skjedde etter at paret var på en prisutdeling i New York tirsdag.

– Denne nådeløse jakten varte i over to timer, og førte til flere nestenulykker, blant annet med biler, fotgjengere og to politifolk, sier talspersonen til Reuters.

