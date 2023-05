Michael Douglas og Johnny Depp satte preg på åpningen av filmfestivalen i Cannes

Depp stjal deler av showet på festivalens første dag tirsdag der hans innsats som kong Louis XV i åpningsfilmen «Jeanne du Barry» har vært en snakkis forut for premieren.

Depp fikk en varm velkomst og smilte foran kameraene mens fans rundt ham ropte «Johnny!».

Kvelden tilhørte også Michael Douglas, som fikk æresgullpalmen under åpningsseremonien. Douglas ankom premieren med sin kone Catherine Zeta-Jones og datteren Carys.

– Dette har så stor betydning for meg, fordi det er hundrevis av festivaler verden rundt, men det finnes bare ett Cannes, sa 78-åringen, som beskrev prisen som «en utrolig ære». Douglas gjorde et poeng ut av at han er eldre enn festivalen, som inkludert årets utgave har blitt holdt 76 ganger siden starten i 1946.

Uma Thurman introduserte Douglas på scenen og beskrev ham som «unik, både som produsent og som en ikonisk filmstjerne».

Torsdag blir det premiere på «Indiana Jones and the Dial of Destiny», der 80 år gamle Harrison Ford for femte og siste gang inntar rollen som den velkjente arkeologen.

Under festivalen blir også det premiere på Martin Scorseses nye film «Killers of the Flower Moon», 47 år etter at han presenterte mesterverket «Taxi Driver» på samme festival i 1976.

Festivalen avsluttes 27. mai.