Australia avlyser neste ukes møte i «Firerbanden» etter at Joe Biden uteblir

Statsminister Anthony Albanese sier han håper at lederne for «Firerbanden» kan få anledning til å treffes på G7-toppmøtet i Japan denne helgen i stedet.

Biden setter seg på flyet til Japan onsdag, der han skal delta under G7-landenes toppmøte. Tirsdag opplyste Det hvite hus at Biden samtidig avlyser planlagte besøk til New Guinea og Australia som skulle ha blitt holdt etter G7-møtet. I stedet drar han hjem til Washington allerede søndag.

Bakteppet er den politiske striden om heving av gjeldstaket i USA. Biden møtte tirsdag kongresslederne. Etter møtet sa lederen i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, at han tror det vil være mulig å enes om heving av gjeldstaket innen utgangen av uken.

Møtet i «the Quad» skulle ha blitt holdt i Australia etter helgen. Albanese sier at han håper et allerede planlagt bilateralt møte med Indias statsminister Narendra Modi trolig fortsatt kan gjennomføres neste uke.

«Firerbanden», eller «the Quad» ble etablert av Australia, India, Japan og USA etter tsunamikatastrofen i 2004.