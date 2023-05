Russland reiser tvil om forlengelse av kornavtale

– Det er ikke fattet noen beslutning, sier Dmitrij Peskov til nyhetsbyrået Tass.

Den eksisterende kornavtalen, som åpner for eksport av korn fra ukrainske havner, utløper 18. mai. Sist ble den forlenget med 60 dager, og nå er det uvisst om Russland vil gå med på en ny forlengelse.

Ledelsen i Kreml vil ha sanksjonslette slik at også Russland kan eksportere mer landbruksprodukter, og de klager også over at russiske kunstgjødselprodusenter har problemer.

Russlands president Vladimir Putin har bedt FNs generalsekretær António Guterres om å bidra til at det kan åpnes for økt russisk eksport, og Kreml bruker dette som forhandlingskort.

Ukraina er en av verdens største kornprodusenter, men den russiske invasjonen og den russiske marinens nærvær i Svartehavet gjør eksport svært utfordrende uten grønt lys fra Kreml.

Stans i eksporten skaper ikke bare store problemer i resten av verden, ikke minst i land der befolkningen lever på sultegrensa, men det rammer også ukrainsk økonomi hardt.

En talsperson for ukrainsk UD sa mandag at det slett ikke er sikkert at kornavtalen blir forlenget og viste til at det ikke var berammet nye forhandlingsmøter.