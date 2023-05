Ukraina hevder å ha framgang utenfor Bakhmut

– De siste få dagene har våre styrker frigjort rundt 20 kvadratkilometer nord og sør for Bakhmut, sier viseforsvarsminister Ganna Malyar. Dette er ikke bekreftet fra annet hold.

– Fienden har på samme tid rykket fram inne i Bakhmut og ødelegger nå byen helt med artilleri, sier Malyar.

En talsmann for det russiske forsvarsdepartementet bekreftet før helga at de russiske styrkene hadde trukket seg noe tilbake nordvest for Bakhmut, angivelig for å etablere nye og bedre stillinger.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin hevdet på sin side at den russiske tilbaketrekningen var kaotisk og at ukrainske styrker blant annet hadde lyktes med å gjenåpne hovedveien til Bakhmut fra vest.