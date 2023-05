Ukrainas president hjemme igjen etter Europa-reise

– Vi drar hjem med nye forsvarspakker: Mer ammunisjon, kraftigere våpen til fronten, mer beskyttelse til folket vårt, og mer politisk støtte, oppsummerer 45-åringen i en video som han spilte inn på et tog mandag.

I alle samtalene i Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia har hans fredsplan som innebærer fullstendig tilbaketrekking av russiske styrker fra ukrainsk territorium, stått på programmet, forteller presidenten.

Han sier også at reisen har styrket støtten til Ukrainas ønske om å bli EU-medlem. Han mener også at det er mer forståelse for Kyivs ønske om å bli Nato-medlem.

– Det vil skje. Det er uunngåelig, sier Zelenskyj.