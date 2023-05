Minst seks døde i hostell-brann i New Zealand – dødstallet kan fortsatt stige

Statsminister Chris Hipkins sa til frokost-TV-programmet AM tirsdag morgen at seks personer er bekreftet døde. Han opplyste også at politiet regner med at det endelige dødstallet ikke vil overstige ti. 52 personer ble reddet ut.

Hipkins besøkte senere tirsdag åstedet.

– Det er en fullstendig tragedie og situasjonen er forferdelig, sa han til journalister etter besøket.

Brannen startet i toppetasjen i Loafers Lodge, et hostell som ligger i bydelen Newtown, like etter midnatt natt til tirsdag lokal tid.

– Omfanget er av den typen som kan ramme Wellington én gang hvert tiende år. Det er vårt verste mareritt, sier nødetatsjef Nick Pyatt.

En av gjestene på hostellet, Tala Sili, sier at han så røyk sive inn under døren. Han åpnet døren og ble møtt av en korridor full av røyk. Han bestemte seg for å hoppe ut av vinduet og ned på et tak to etasjer under.

– Det var bare skremmende. Det var skikkelig skremmende. Men jeg visste at jeg måtte hoppe ut av vinduet for å ikke brenne inne, sier han til kringkasteren Radio New Zealand.

80 brannfolk og 20 brannkjøretøy ble satt inn i kampen mot flammene.

Brannmannskaper på stedet opplyste tidlig tirsdag morgen norsk tid at det da fortsatt var små branner inne i bygningen, og det var da fortsatt utrygt å ta seg inn i den 92 rom store bygningen.

Så langt er brannårsaken ukjent.