Ukraina: «Russiske styrker er dårlig trent og er avhengig av gammelt utstyr»

Russlands bakkestyrker i Ukraina består for det meste av «dårlig trente reservister» som er «i økende grad avhengig av gammeldags utstyr», ifølge ny etterretning.

Det skriver Newsweek.

Informasjonen kommer fra det britiske forsvarsdepartementet. De skriver på Twitter at mange av enhetene i Russlands styrker er «alvorlig svekket» og gjennomfører ofte bare «svært enkle, infanteribaserte operasjoner».

Til tross for at styrkene fortsatt sannsynligvis har over 200.000 personell, er de trolig ikke i stand til å gjennomføre effektive militære operasjoner langs hele frontlinjen, fortsatte det britiske departementet.

Lav moral

Eksperter har tidligere meldt at Russland brukte mye av sitt godt trente personell i de første ukene og månedene av krigen, og fylte styrkene sine med mindre erfarende mens angrepskrigen fortsatte.

I september 2022 kunngjorde den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu en «delvis mobilisering» av 300.000 reservister for krigen i Ukraina.

Kort tid etter at tiltaket ble kunngjort, sa det britiske forsvarsdepartementet at Russland sannsynligvis vil slite med å instruere de nye styrkene som «sannsynligvis har minimal trening eller ingen trening i det hele tatt».

I februar 2023 fortalte det britiske forsvarsdepartementet at tap av russiske styrker hadde «økt betydelig» siden mobiliseringen.

Ukrainske styrker på vei til frontlinjen nær Bakhmut Foto: Sofiia Gatilova / Reuters / NTB

Kamper i Bakhmut

Ukraina fortsetter å angripe russiske styrker i den øst-ukrainske byen Bakhmut. Byen har vært stedet for noen av krigens tyngste kamper, da Ukrainas styrker gjør det de kan for å stoppe russiske styrker fra å ta byen.

Ukrainske styrker har gjenvunnet minst en kilometer med territorium i byen de siste dagene, sa det britiske forsvarsdepartementet lørdag.

Også på lørdag sa den ukrainske oberstgeneral Oleksandr Syrskyi, en talsperson for Ukrainas østlige styrker, at defensive operasjoner pågår rundt Bakhmut, og at «soldatene våre beveger seg fremover i noen områder av fronten».

Russiske styrker «mister utstyr og mannskap», la han til.