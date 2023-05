Jente døde etter skoleskytingen i Serbia

– Tross at hun umiddelbart ble operert og har fått intensiv helsehjelp, har pasienten som fikk alvorlige hodeskader i skytingen på skolen omkommet, heter det i en uttalelse fra det serbiske helsedepartementet.

3. mai skjøt en 13 år gammel gutt vilt rundt seg på en barne- og ungdomsskole i Beograd. Åtte elever og en sikkerhetsvakt ble drept umiddelbart, og nå har altså en niende elev dødd av skadene sine.

Dagen etter skjøt en 21 år gammel mann også vilt rundt seg i en landsby sør for Beograd, og drepte åtte. Ytterligere 14 ble såret. Begge drapsmennene er nå i politiets varetekt.

Det har vært store demonstrasjoner i Serbia etter skytingene, der mange nå krever at innenriksministeren går av og at voldelig innhold på TV forbys. I tillegg har regjeringen innført et våpenamnesti fram til 8. juni, der folk kan levere inn uregistrerte våpen. Rundt 13.500 våpen var blitt levert inn søndag.