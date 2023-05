– Framrykkingen til styrkene våre i Bakhmut-området er den første vellykkede offensive operasjonen i forsvaret av byen, sier sjefen for de ukrainske bakkestyrkene, Oleksandr Syrskyj, mandag.

– De siste dagene har vist at vi kan rykke framover og ødelegge fienden, selv under slike ekstremt vanskelige forhold. Operasjonen for å forsvare Bakhmut fortsetter. Alle nødvendige beslutninger er tatt, heter det i en uttalelse som mandag ble publisert på Telegram av mediesenteret til det ukrainske militæret.

Søndag kveld meldte Ukraina at ukrainske soldater hadde tatt kontroll over drøyt ti russiske stillinger nord og sør i Bakhmut.

Kampen om Bakhmut i Donetsk øst i Ukraina har vart helt siden russerne rykket fram mot byen i fjor sommer. I månedsvis har frontlinjene ligget nærmest fast, men det har vært perioder der russiske soldater rykket lenger inn i byen og så ut til å få full kontroll.

