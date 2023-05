Tyrkias tredje presidentkandidat har ikke valgt side ennå

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu og nyhetsbyrået Anka ser ultranasjonalisten Sinan Ogan fra ytre høyre-partiet MHP ut til å ha sikret seg rundt 5 prosent av stemmene i søndagens presidentvalg.

Resultatet var ved 3-tiden natt til mandag ennå ikke offisielt kunngjort, men Ogan sa at det er sannsynlig at det blir en valgrunde nummer to 28. mai.

Det samme sa sittende president Recep Tayyip Erdogan og Erdogans utfordrer Kemal Kilicdaroglu tidligere natt til mandag.

Hvis det blir offisielt bekreftet at verken Erdogan eller Kilicdaroglu får de nødvendige 50 prosentene i søndagens valg og det blir kunngjort ny valgomgang, vil kampen stå nettopp mellom disse to. Ogan kan da ikke bli med i den avgjørende valgrunden, men hans anbefaling til sine velgere kan bli avgjørende for utfallet, melder BBC.

– Jeg skal snakke med lederne i alliansen min, jeg skal gå ut og be velgerne mine i de kommende dagene. Og deretter skal vi bestemme oss og gjøre vår plikt innen de neste 14 dagene, sa Ogan natt til mandag.