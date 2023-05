Presidentvalget i Tyrkia går trolig til en andre valgomgang

President Recep Tayyip Erdogans ledelse i presidentvalget er under 50 prosent, meldte det statlige nyhetsbyrået Anadolu og nyhetsbyrået Anka natt til mandag mens stemmetellingen fortsatt pågikk.

Dersom ingen kandidat får over 50 prosent av stemmene, skal Erdogan møte rivalen Kemal Kilicdaroglu til en siste og avgjørende valgomgang 28. mai.

Erdogan har så langt 49,52 prosents oppslutning basert på opptelling av 95 prosent av valgurnene, melder Anadolu. Kilicdaroglu har en oppslutning på 44,76 prosent, ifølge Anadolu.

Anka oppgir lignende tall, der Erdogan så langt har 49,29 prosent mens Kilicdaroglu har 45,01 prosent.

Valgkommisjonen i Tyrkia ventes å kunngjøre det endelige resultatet, men det var ved 0.20-tiden natt til mandag norsk tid ennå ikke klart når det skal skje, melder BBC.

Storbyene kan endre bildet

Det gjenstår opptelling av flere millioner stemmer som ligger i de resterende 5 prosentene av valgurnene.

Stemmer fra de tre største byene – Istanbul, Ankara og Izmir – kan endre resultatet av valget.

Istanbul har en befolkning på 16 millioner, mens hovedstaden Ankara og den vestlige byen Izmir har en samlet befolkning på 10 millioner. I alle tre var bare halvparten av stemmene telt opp sent søndag kveld.

I Izmir og Istanbul kan det late til at Kilicdaroglu ligger foran, mens i Ankara er Erdogan så vidt i ledelsen, viste tallene fra storbyene.

Ordkrig om stemmetelling

Både Erdogans leir og utfordrer Kemal Kilicdaroglu har gjennom kvelden hevdet at de leder.

Erdogan anklaget opposisjonen for å forsøke å tilrane seg valget. Han hevdet at Det republikanske folkepartiet (CHP) kunngjorde valgresultater mens tellingen fortsatt pågikk.

– Mens valget ble holdt i en positiv og demokratisk atmosfære og stemmetellingen fortsatt pågår, betyr det å raskt kunngjøre resultater å tilrane seg den nasjonale viljen, skrev Erdogan på Twitter.

Kilicdaroglu anmodet på sin side valgmyndighetene om å registrere alle landsdekkende resultater.

– Vi vil ikke sove i natt, med henvisning til at alle stemmesedler bør inkluderes i opptellingen.

Utpekte klar ledelse til Erdogan

De statlige mediene meldte først om en soleklar ledelse til Erdogan. Kilicdaroglus allierte i opposisjonen gikk imidlertid raskt ut og sa at ingen bør stole på resultatene fra det statseide nyhetsbyrået Anadolu.

Men de fleste av de tidlige stemmene så ut til å komme fra sterkt pro-regjeringsvennlige distrikter. Erdogans ledelse ble mindre etter hvert som antallet opptelte stemmesedler vokste, skriver nyhetsbyrået AFP.

Viktigste valg på mange år

Valget kan gi 69 år gamle Erdogan en ny femårsperiode eller avsette ham til fordel for opposisjonslederen Kemal Kilicdaroglu (74), som har lovet å styrke demokratiet i landet.

Valget regnes som et av de viktigste i Tyrkia på mange år og den største utfordringen Erdogan har stått overfor i et valg.

– Jeg håper, ved Gud, at resultatet når opptellingen er ferdig i kveld, er bra for landets fremtid og for det tyrkiske demokratiet, sa Erdogan da han stemte i Istanbul søndag.

Kilicdaroglu håper å erstatte Erdogan, som har sittet ved makten i 20 år.

– Vi har alle savnet demokratiet. Men dere skal få se en ny vår i landet, om Gud vil, sa Kilicdaroglu etter å ha avlagt sin stemme.

Rundt 64 millioner er stemmeberettiget. Ytterligere 3,4 millioner tyrkiske statsborgere som bor i utlandet, kunne også stemme i valget.