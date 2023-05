Mens Volodymyr Zelenskyj for det meste fremstår som sindig og behersket tross Russlands brutale krigføring, viser etterretningsdokumenter Washington Post har fått innsyn i, at presidenten har vurdert å slå kraftigere tilbake – også på russisk side av grensen.

Bak lukkede dører skal Zelenskyj blant annet ha vurdert å angripe mål i Russland og okkupere russiske landsbyer for å stille sterkere i eventuelle forhandlinger med russerne. I sinne skal han også ha tatt til orde for å sprenge en oljerørledning mellom Russland og Ungarn.

Opplysningene er hentet fra hittil ukjente meldinger amerikansk etterretning har fanget opp og som senere har vært en del av en omfattende lekkasje som er omtalt en rekke ganger tidligere i år.

Snakket i affekt

I noen tilfeller er Zelenskyj den som holder igjen ambisiøse underordnede, mens det andre ganger er presidenten selv som foreslår risikable militæroperasjoner.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har ikke avvist at de lekkede dokumentene er autentiske. I en utdypende samtale sier tjenestemenn i etterretningen at uttalelsen om å sprenge Druzjba-oljeledningen for å ramme ungarsk industri ble uttalt mens Zelenskyj ga uttrykk for «raseri mot Ungarn og derfor kunne komme med overdrevne og meningsløse trusler».

Ungarn er medlem av både EU og Nato, men statsminister Viktor Orban regnes som en av Europas mest Russland-vennlige ledere.

Fikk britiske krysserraketter

Da Washington Post i et intervju i Kyiv spurte Zelenskyj om han hadde antydet angrep mot å okkupere deler av Russland, avviste han dette som fantasi, men forbeholdt seg retten til å bruke ukonvensjonelle metoder for å forsvare landet sitt.

Denne uken ble Storbritannia det første landet som oppfylte Zelenskyjs ønske om langtrekkende våpensystemer. Britene skal ha fått forsikringer om at krysserrakettene ikke skal brukes mot mål utenfor Ukrainas internasjonal anerkjente territorium.