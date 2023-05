Zelenskyj: – Tyskland er en sann venn

Det er første gang Volodymyr Zelenskyj besøker Tyskland siden Russland invaderte Ukraina i februar i fjor. Besøket er ett av flere den ukrainske presidenten gjennomfører for å styrke støtten til det krigsherjede landet.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Dagen før besøket kunngjorde Tyskland en ny militær hjelpepakke verdt 2,7 milliarder euro – drøyt 31 milliarder kroner.

– En sann venn

Zelenskyj takket Tyskland for å støtten de har gitt så langt.

– I den mest utfordrende perioden i Ukrainas moderne historie har Tyskland vist seg som en sann venn og pålitelig alliert som har stått side om side med det ukrainske folket i kampen for å beskytte frihet og demokratiske verdier, skrev Zelenskyj da han signerte gjesteboken i den tyske presidentens residens.

Senere møtte han statsminister Olaf Scholz, som lovet fortsatt støtte til ukrainerne.

– Jeg har sagt det mange ganger, og jeg gjentar det gjerne: Vi vil støtte dere så lenge det kreves, sa Scholz på en felles pressekonferanse med Zelenskyj. Han gjentok også budskapet om at de ansvarlige for krigen må stilles til rette.

Zelenskyj sa på sin side at «i løpet av året kan vi sørge for at et russisk nederlag er uunngåelig».

Sammen med Scholz flyr Zelenskyj vider til Aachen lengst vest i Tyskland. Der skal han motta Karlsprisen på vegne av det ukrainske folket. Prisen er oppkalt etter frankerkongen Karl den store – også kjent som Charlemagne – og gis for arbeid for europeisk samling.

Skjerpet sikkerhet

Det er innført ekstra sikkerhetstiltak og flere veier er sperret i forbindelse med besøket i den tyske hovedstaden, særlig i sentrumsbydelen Mitte. Elven Spree er også stengt for båttrafikk forbi regjeringskvartalet, og beboere i området har fått pålegg om å ha identifikasjonspapirer på seg til enhver tid. I luften over Berlin er helikoptre satt inn for å ivareta sikkerheten.

Dagen før han ble tatt imot av presidentkollega Frank-Walter Steinmeier i Berlin, var Zelenskyj i Roma. Der møtte han president Sergio Mattarella, statsminister Giorgia Meloni og pave Frans. Sistnevnte antydet at Vatikanet kan bistå med å hente hjem ukrainske barn som er tvangsflyttet til Russland og overtatt av russiske familier.