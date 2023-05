FT: G7 og EU vil forby gjenoppstart av gasseksport via russiske rørledninger

Avgjørelsen ventes å bli landet av G7-lederne på et toppmøte i Hiroshima fredag, skriver avisa og viser til personer som er involvert i forhandlingene.

Tiltaket vil forhindre at Russland igjen skal kunne eksportere gass langs ruter til land som Tyskland og Polen, der de kuttet forsyningene i fjor, skriver Financial Times. En av tjenestepersonene sier til avisa at tiltaket gjøres for å «sikre at partnere ikke endrer mening i en hypotetisk framtid».

Etter invasjonen av Ukraina har vestlige land innført omfattende sanksjoner mot Russland og redusert importen av russisk olje. Samtidig har Russland strupt eksporten av gass til EU.