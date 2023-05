Valglokalene er åpnet i Thailand

Valglokalene åpnet klokka 8 lokal tid, tilsvarende klokka 3 i Norge. Valgkampen har spilt seg ut som en kamp mellom en ung generasjon som tørster etter endring, og det konservative, rojalistiske etablissementet.

Regjeringen til tidligere kuppmaker og nåværende statsminister Prayut Chan-o-cha ligger ifølge målingene an til å tape mot opposisjonen. Den ledes an av partiet Pheu Thai og 36 år gamle Paetongtarn Shinawatra, datteren til landets tidligere statsminister Thaksin Shinawatra, som ble drevet ut i eksil av et kupp i 2006.