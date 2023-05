Sudan-samtaler fortsetter søndag

Representanter for de stridende partene – regjeringshæren og den paramilitære gruppa RSF – blir igjen i byen Jeddah ved Rødehavet før de går inn i neste forhandlingsrunde, sa en diplomat fra vertslandet lørdag.

Torsdag ble partene enige om en plan for å beskytte sivile og slippe fram humanitær bistand, men klarte ikke å enes om en våpenhvile.

De vil først ha som formål å finne ut hvordan man kan implementere den eksisterende avtalen om sivil beskyttelse. Deretter vil samtalene dreie seg om en varig våpenhvile for å legge til rette for en sivil regjering, opplyser tjenestepersoner til Reuters.

Luftrommet, som har vært stengt siden konflikten brøt ut, forblir stengt fram til 31. mai, opplyser landets sivile luftromsmyndighet. I en uttalelse heter det at «humanitær hjelp og evakueringsflygninger» vil få unntak så lenge de søker om tillatelse.

Siden kampene brøt ut, har rundt 200.000 sudanere flyktet fra landet. I tillegg er flere hundre tusen internt fordrevet, opplyser FN. For sivilbefolkningen er konflikten et mareritt med bombardement, tilfeldig skyting, innbrudd og tyveri, samt vaklende strømforsyning, vann- og matmangel og få muligheter for å få legehjelp for skader.