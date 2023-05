Syria lar FN frakte nødhjelp over grensekryssinger i tre måneder til

En kolonne med FN-biler ankommer en leir i Idlib-provinsen nordvest i Syria. Regionen, som er kontrollert av opprørsgrupper, ble hardt rammet av skjelvene i februar. Den syriske regjeringen lar FN benytte to grenseoverganger til å levere nødhjelp i tre måneder til. Foto: Omar Albam / AP / NTB Foto: NTB