Russland skal ha angrepet hjembyen til ukrainsk Eurovision-duo like før de skulle opptre

En militærtjenesteperson opplyser at to ble såret i angrepet, skriver kringkasteren. Ti minutter før duoen gikk på scenen i Liverpool, skrev duoen på Instagram at hjembyen ble angrepet.

– Ternopil er navnet på hjembyen vår, som ble bombet av Russland mens vi sang på Eurovision-scenen om våre stålhjerter, urokkelighet og vilje, skrev gruppa etter å ha opptrådt.

Nyhetsbyrået AP skriver at Ternopil-regionen ble angrepet lørdag, og at et industriområde ble rammet. Da var det ikke meldt om skadde, men nyhetsbyrået understreket at få detaljer var kjent.

Ternopil-ordfører Serhij Nadal opplyser til BBC at flere varehus ble skadd. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.