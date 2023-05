Valget beskrives som et av de mest avgjørende i Tyrkias moderne historie. Meningsmålinger viser at Erdogan ligger litt bak opposisjonens fremste kandidat Kemal Kilicdaroglu. Men hvis ingen av dem får mer enn 50 prosent av stemmene søndag, blir det en avgjørende valgomgang om to uker.

Erdogans valgkamp har den siste måneden lagt vekt på regjeringens bragder innen forsvarsindustrien og infrastruktur. Men en påstand som har gått igjen i talene hans, er at opposisjonen mottar ordrer fra Vesten. Presidenten hevder opposisjonen vil bøye seg for vestlige krav hvis de kommer til makten.

– Biden ga ordre

På sitt siste valgkamparrangement før søndagens valg viste Erdogan til uttalelser fra Joe Biden publisert i New York Times i januar 2020.

Biden, som den gang drev valgkamp for å bli president, sa at USA bør oppmuntre Erdogans motstandere til å beseire ham ved valgurnene. Han understreket at Erdogan ikke bør avsettes i et kupp.

Uttalelsene dukket opp senere samme år i en video som førte til at Biden ble det mest populære emnet på Twitter i Tyrkia. Regjeringen i Ankara fordømte kommentarene som «intervensjonistisk».

– Biden ga ordre om å velte Erdogan, jeg vet dette. Alle folkene mine vet dette, sa Erdogan fra scenen i Umraniye i Istanbul lørdag.

– Hvis dette er tilfelle, vil stemmesedlene i morgen også gi et svar til Biden, sa han videre.

Russland-forsvar

Erdogan kritiserte også Kilicdaroglu for hans uttalelser om Russland, som han kaller en viktig partner for Tyrkia.

– Russland har vært blant våre viktigste allierte når det gjelder jordbruksprodukter, sa presidenten.

Tyrkias vestlige allierte har ergret seg over tettere bånd mellom Ankara og Moskva under Erdogan. Tyrkia er medlem av Nato, som har stått last og brast ved Ukraina siden Russland invaderte nabolandet i fjor.

Men Tyrkia har bevart forbindelser til Russland og ikke innført sanksjoner.

Anklager om manipulasjon

Kilicdaroglu anklaget i valgkampinnspurten Russland for innblanding i valget og spredning av falske bilder og innhold på nett.

– Kemal angriper Russland og Putin. Dersom du angriper Putin, er det ikke greit for meg. Forholdet til Russland er ikke mindre viktig enn forholdet til USA, sa Erdogan fredag.

Kilicdaroglu sier hans parti har konkrete beviser for at Russland har offentliggjort manipulert innhold før valget, men han har ikke lagt fram noen slike beviser.

Opposisjonskandidaten påpeker imidlertid overfor nyhetsbyrået Reuters at dersom han vinner valget, vil han bevare Ankaras gode forbindelser til Moskva.

20 år ved makten

Velgerne skal søndag også velge ny nasjonalforsamling, og der ventes det et tett løp mellom Folkealliansen og Nasjonsalliansen.

Folkealliansen består i hovedsak av Erdogans mangeårige regjeringsparti AKP og nasjonalistpartiet MHP. Nasjonsalliansen består av Kilicdaroglus parti CHP og fem andre opposisjonspartier. Det sekulære CHP ble etablert av Tyrkias grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk.

Valglokalene åpner klokka 7 norsk tid søndag og stenger klokka 16. De første resultatene kan komme i 20-tida. Og før kvelden er omme, kan man ha fått en klar pekepinn på hvorvidt det blir en ny omgang i presidentvalget – eller om Erdogan byttes ut etter 20 år ved makten.

Skuddsikker vest

I Tyrkia er spenningen høy og forventningene store. Noen tyrkere er bekymret for voldshendelser når resultatene tikker inn.

Da Kilicdaroglu møtte velgere fredag, bar han skuddsikker vest. Bakgrunnen var ifølge kilder i partiet hans at det foreligger etterretningsinformasjon om at han kan bli utsatt for et attentat.

Kilicdaroglu holdt ikke noe folkemøte lørdag, men besøkte i stedet Ataturks mausoleum i Ankara.

Erdogan lover å godta resultatet

Enkelte er også bekymret for hvordan Erdogan vil reagere hvis han taper. Men i et TV-intervju fredag lovet presidenten at han vil godta utfallet, uansett hva det blir.

– Vi kommer til makten med demokratiske midler her i Tyrkia. Dersom nasjonen vår sier noe annet [enn at jeg får fortsette], vil jeg gjøre det demokratiet krever. Det er ikke noe annet å gjøre, sa han og la til:

– Folkeviljen kan ikke bli overstyrt.