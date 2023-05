Påstandene fra nettstedet til Kommersant, en respektert, uavhengig dagsavis, er ikke bekreftet av andre kilder.

Tidligere lørdag meldte det statlige nyhetsbyrået Tass at et Mi-8-helikopter styrtet i fylket Brjansk, som grenser til Ukraina. Tass meldte også at et russisk Su-34 kampfly hadde styrtet i Brjansk.

Kommersant skriver at et Su-34-fly, et Su-35-fly og to Mi-8-helikoptre «ble skutt ned nesten samtidig» i et bakholdsangrep i Brjansk.

– Ifølge foreløpige opplysninger skulle kampflyene angripe mål i Tsjernihiv fylke i Ukraina, og helikoptrene var der for å gi dem støtte – blant annet for å plukke opp Su-mannskapene dersom de skulle bli skutt ned.

Ikke bevist

Kommersant la ikke fram noen beviser for at de fire luftfartøyene ble skuytt ned, men dem samme påstanden er fremmet av flere russiske militærbloggere.

Nyhetsbyrået Tass oppga ingen årsak da de meldte at et Su-34-fly hadde styrtet i Brjansk lørdag. Byrået har heller ikke skrevet om Su-35-flyet eller et andre helikopter.

Tilstanden til dem som var om bord i kampflyet er foreløpig ikke kjent, skrev Tass.

Nyhetsbyrået siterte videre en kilde i nødetatene på at et Mi-8 transporthelikopter styrtet i byen Klintsij etter at det begynte å brenne i motoren, ifølge Tass. Begge de to som var om bord, mistet livet.

Se video:Russisk kampfly går i bakken.

I flammer

En video publisert på Telegram-kanalen til krigsvennlige Vojennij Osvedomitel, som har rundt en halv million følgere, viser et helikopter som eksploderer høyt oppe i lufta. Helikopteret blir kastet ut av kurs før det styrter mot bakken i flammer.

I kommentarene til videoen, som Reuters ikke har kunnet verifisere, hevdes det at Mi-8 ble skutt ned av en rakett.

Klintsij ligger rundt fem mil fra grensen mot Ukraina. Lokale myndigheter sier det ikke er meldt om ødeleggelser eller sivile tap på bakken etter helikopterulykken.