Zelenskyj i Roma – får løfter om full støtte fra Italia

Det er innført flyforbud over hovedstaden i forbindelse med lørdagens besøk, og politiet har utplassert skarpskyttere på flere av byens tak.

Ukrainas president skal også møte pave Frans i Roma.

Den ukrainske presidenten ble kjørt til presidentpalasset i den evige stad i 12-tiden. Der ønsket president Sergio Mattarella ham velkommen, og de to landenes nasjonalsanger ble spilt før presidentene gikk inn til et privat møte.

– Vi står fullt og helt på deres side, sa Mattarella.

«Rettferdig fred»

Utenriksminister Antonio Tajani, som møtte Zelenskyj på flyplassen, sa til pressen at Italia vil fortsette å støtte Ukraina «360 grader» og presse på for en rettferdig fred som sikrer Ukrainas uavhengighet.

– Dette er et viktig besøk med tanke på Ukrainas kommende seier, tvitret Zelenskyj kort tid før han ankom Roma.

Italias statsminister Giorgia Meloni er en sterk tilhenger av militærstøtte og annen hjelp til Ukraina.

Putin-vennlige koalisjonspartnere

Hennes ytre høyreparti Italias brødre er en tydelig forkjemper for prinsippet om nasjonal suverenitet. Samtidig har Meloni måttet håndtere at lederne for to av koalisjonspartnerne i regjeringen åpent har uttrykt sin beundring for Russlands president Vladimir Putin gjennom mange år.

Koalisjonspartner og tidligere statsminister Silvio Berlusconi har skrytt av sitt vennskap med Putin, mens La Liga-leder Matteo Salvini har stilt spørsmål ved verdien av økonomiske sanksjoner mot Russland.

Omfavnelse

Siden Russlands invasjon i fjor har Italia bidratt med rundt 1 milliard euro i militær og økonomisk støtte, i tillegg til humanitær bistand.

I møtet med Mattarella, som torsdag var på statsbesøk i Norge, fikk Zelenskyj forsikringer om at støtten vil fortsette, både på kort og lang sikt. Det opplyser kilder i presidentpalasset i Roma til nyhetsbyrået AFP.

Den ukrainske presidenten dro deretter til statsministerens kontor, der Meloni og Zelenskyj omfavnet hverandre utenfor før de gikk til et møte bak lukkede dører.

Paven på fredsoppdrag?

Senere skal Zelenskyj etter planen også møte pave Frans. Den katolske kirkens overhode sa nylig at Vatikanet har startet et initiativ bak kulissene for å forsøke å få slutt på krigen.

Av hensyn til sikkerheten er ikke detaljene om programmet offentliggjort. Vatikanet bekreftet møtet med paven kort tid før Zelenskyjs ankomst.

Zelenskyj skal søndag besøke Tyskland, ifølge kilder i den tyske regjeringen. Lørdag varslet Tyskland en ny massiv våpenpakke til Ukraina.

Regjeringen vil gi våpen for ytterligere 2,7 milliarder euro til Ukraina. Pakken inkluderer kampkjøretøy, 30 stridsvogner og luftvernsystemer.