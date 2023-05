Den 86 år gamle paven har gjentatte ganger tatt til orde for fred i Ukraina etter Russlands invasjon i februar 2022.

Pave Frans sa i slutten av april at Vatikanet har startet et initiativ bak kulissene for å forsøke å få slutt på krigen.

Den katolske kirkens overhode har også tilbudt seg å mekle med Moskva, men det er ikke offentliggjort noen resultater fra det angivelige fredsfremstøtet.