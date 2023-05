Zelenskyj fikk 40 minutter med paven

– Jeg er veldig takknemlig overfor ham for hans personlig engasjement for tragedien som rammer millioner av ukrainere, sa Zelenskyj i sosiale medier.

De to diskuterte skjebnen til «titusenvis av barn» som ifølge Ukraina er deportert til Russland, opplyser Zelenskyj. De snakket også om pavens planer for fred.

Den 86 år gamle paven har gjentatte ganger tatt til orde for fred i Ukraina etter Russlands invasjon i februar 2022.

Pave Frans sa i slutten av april at Vatikanet har startet et initiativ bak kulissene for å forsøke å få slutt på krigen.

Den katolske kirkens overhode har også tilbudt seg å mekle med Moskva, men det er ikke offentliggjort noen resultater fra det angivelige fredsfremstøtet.

Zelenskyj sier han ba paven om å støtte den ukrainske fredsplanen i ti punkter som Russland har avvist.

– Jeg ba ham også om å fordømme russiske forbrytelser i Ukraina. For det kan settes noe likhetstegn mellom offer og aggressor, sier Zelenskyj.

Paven har fått kritikk for ikke å ha gitt Russland direkte skylda for krigen. Vatikanet nevnte ikke Russland i sine uttalelser etter møtet lørdag. Paven og presidenten diskuterte «den humanitære og politiske situasjonen i Ukraina forårsaket av den pågående krigen», ifølge Vatikanet.

– Begge var enige om behovet for å fortsette den humanitære innsatsen, sier Vatikanet.