Russisk kampfly styrtet nær grensen til Ukraina

Tilstanden til piloten er foreløpig ikke kjent. Ulykken skjedde nær grensen og er den andre styrten i Brjansk lørdag, skriver Tass.

Tidligere på dagen meldte det statlige russiske nyhetsbyrået at et Mi-8 transporthelikopter hadde styrtet i samme region. Helikopteret styrtet i byen Klintsy etter at det begynte å brenne i motoren, ifølge Tass.

Byen ligger rundt fem mil fra grensen mot Ukraina. To personer om bord mistet livet, men lokale myndigheter sier det ikke er meldt om ødeleggelser eller sivile tap på bakken etter helikopterulykken.

Saken oppdateres.