Overnaturlige evner er noe forskere sjelden befatter seg med.

Men da forskere ved Göteborgs universitet oppdaget hvor ofte slike fenomener dukker opp i populærkulturen, så bestemte de seg for å se nærmere på om dette er noe mange svensker virkelig tror på.

Samtaler med døde

Et tilfeldig utvalg svensker ble spurt. Da viste det seg at:

En av fem tror at noen mennesker kan ha samtaler med de døde.

En av fem tror det er mulig for noen å huske hva som har skjedd i et tidligere liv.

En av tre tror at mennesker kan oppfatte ting ved hjelp av en sjette sans.

Litt færre enn en av fire tror at det er mulig å spå om framtiden ved hjelp av tarotkort eller andre hjelpemidler.

Rundt 14 prosent tror på horoskoper og på healing.

Totalt oppga fire av ti svensker at de tror det er mennesker i dag som besitter minst en av de seks paranormale evnene som er nevnt over.

– Prosentene som svarer at det finnes personer med disse evnene, er nok overraskende høye for mange, sier forskeren Sebastian Lundmark i en pressemelding.

Han var hovedansvarlig for studien.

Kvinner og yngre personer

Kvinner og yngre mennesker er de som tror mest på overnaturlige evner, fant forskerne i Sverige ut.

Størst er forskjellen mellom kvinner og menn.

Mer enn dobbelt så mange kvinner som menn tror at det finnes personer med overnaturlige evner.

Studien viste også at yngre personer tror noe mer på overnaturlige evner. Folk som bor på bygda og personer som svarer at de tror på Gud, har også større sannsynlighet for å tro på overnaturlige evner.

Ikke utdanning og inntekt

Overraskende for forskerne var at verken utdanningsnivå eller inntekt later til å påvirke folks oppfatninger om overnaturlige evner. Like mange med høy som med lav utdanning tror på slike evner, viste denne undersøkelsen.

Når det kommer til politikk, fant forskerne små forskjeller. Personer som sier de stemmer på Sverigedemokraterna, tror litt oftere enn andre på overnaturlige evner.

I alt 3.750 personer svarte på spørsmålene om overnaturlige evner.

Kilde: Pressemelding fra Göteborgs universitet: «Fyra av tio i Sverige tror på övernaturliga förmågor», 5. mai 2023

Artikkelen er først publisert av forskning.no