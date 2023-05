G7-landene lover nye sanksjoner mot Russland

I en felles uttalelse heter det at man også skal jobbe for å få inflasjonen under kontroll og også hjelpe dem som rammes hardest av prisveksten.

Videre advarer finansministrene mot den globale økonomiske usikkerheten.

– Den globale økonomien har vist motstandsdyktighet mot flere sjokk, blant dem koronapandemien, Russlands aggresjonskrig mot Ukraina og inflasjonspress knyttet til den. Vi må være årvåkne, smidige og fleksible i vår makroøkonomiske politikk i en tid med økt usikkerhet rundt utsiktene for den globale økonomien, heter det i uttalelsen.

Uttalelsen nevnte ikke klinsjen om det amerikanske gjeldstaket, som preger markedene i en tid der lånekostnadene allerede har økt betraktelig etter at sentralbanker har hevet styringsrenter rundt omkring for å slå ned inflasjonen.

Finansministrene har møttes i den japanske byen Niigata i forberedelse for et toppmøte for G7-lederne i Hiroshima neste uke.