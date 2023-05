NBC: DeSantis kunngjør snart at han stiller som presidentkandidat

Det skyldes at valgkampstaben hans mandag skal flytte til et nytt hovedkvarter, får kanalen opplyst av to kilder med kjennskap til planene.

Flyttingen vil bety at den foreløpig ikke erklærte presidentkampanjen må bruke med enn 5000 dollar i valgkampmidler. Det er grensa i USA der en valgkamp er nødt til å bli registrert, føre økonomisk oversikt og utpeke en kampanjeledelse.

Det fører i praksis til at DeSantis må varsle føderale valgmyndigheter om presidentambisjonene innen 15 dager. Dermed vil han for første gang anerkjenne at han vil stille i presidentvalget, slik mange lenge har spekulert på.

Han regnes av mange som ekspresident Donald Trumps sterkeste utfordrer i kampen om den republikanske nominasjonen.