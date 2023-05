Rolig på grensa mellom Mexico og USA

Et døgn etter at asylregelen Title 42 løp ut og ble erstattet med nye regler, forsøker både migranter og statsansatte å finne ut hva det vil føre til. Ting syntes å gå rolig for seg, skriver nyhetsbyrået AP.

– Vi ser ingen betydelig økning i innvandringen i dag, sa Blas Nunez-Neto i departementet for innenriks sikkerhet. Han sa videre at myndighetene ikke har konkrete tall.

Title 42 ble opprinnelig innført av Trump-administrasjonen under koronapandemien, da angivelig for å hindre at koronasmittede personer skulle ta seg inn i USA.

I tre år lot den USA sende asylsøkere rett tilbake til Mexico uten å over grensa uten å behandle asylsøknaden deres, før den ved midnatt fredag ble erstattet av nye regler.

Nye regler

Asylsøkere og andre migranter må nå søke om innreise utenfor USA, ha en sponsor som allerede er i landet og de må gjennomgå en bakgrunnssjekk, med mindre de først har søkt asyl i landene de har reist gjennom for å ta seg til USA.

Samtidig er straffen for ulovlig innvandring økt til fem års utestengelse.

Biden-administrasjonen sier at det nye systemet er utarbeidet for å slå ned på ulovlig innvandring og tilby en lovlig vei til USA for migranter, som ofte betaler tusenvis av dollar til menneskesmuglere.

Migranter langs grensa forsøkte å vasse uti Rio Grande-elva i forsøk på å krysse den og ta seg inn i USA, mens amerikanske grensevakter ropte at de måtte snu.

Søker via app

Andre hadde ansiktet ned i telefonene sine, der de prøver å ta i bruk en app for å sette opp time, som er sentral i det nye systemet. Folk som har landet avtaler, kunne passere broen over elva og håpe på et nytt, bedre liv.

Den lovlige veien er gjennom et program der 30.000 mennesker fra Haiti, Cuba, Nicaragua og Venezuela hver måned får komme inn i USA om de søker over nett sammen med en økonomisk sponsor og deretter tar seg inn via en flyplass.

Rundt 100 sentre blir åpnet i Guatemala, Colombia og andre land, der migranter kan søke om å få komme til USA, Spania eller Canada. Opptil 1000 kan hver dag krysse grensa fra Mexico til fots om de har sikret seg en avtale på appen.