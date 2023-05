Titusenvis demonstrerte mot den serbiske regjeringen

I det som var den andre store demonstrasjonen på mindre enn en uke, blokkerte demonstranter en viktig gate og et veikryss i hovedstaden Beograd samt en bro over Sava-elva.

I front av protestmarsjen gikk folk som bar et banner med teksten «Serbia mot vold». Det var lignende demonstrasjoner også i andre byer fredag.

– For meg er primærbudskapet at volden må stanses. Jeg er her for min datter og alle våre barn, sa demonstranten Bojana til Reuters.

To masseskytinger på to dager

I det som var landets første store skoleskyting, skjøt og drepte en 13-åring åtte elever og en sikkerhetsvakt 4. mai. Ytterligere seks elever og en lærer ble såret.

Dagen etter skjøt og drepte en 21-åring med automatgevær åtte personer og såret ytterligere 14. Begge gjerningspersonene overga seg til politiet.

Demonstrantene, som primært støtter opposisjonen, ber om at regjeringsvennlige TV-stasjoner og tabloider, som de mener fremmer voldelig og vulgært innhold, blir stengt ned.

– Dette er et budskap mot vold på alle nivåer, fra mediene til parlamentet, til det som skjer på gata, sa demonstranten Velimir Jerkic i Beograd. Det var lignende demonstrasjoner i andre byer.

Anklages for å være autoritær

Opposisjonen og menneskerettsgrupper anklager president Aleksandar Vucic og hans høyreparti SNS for å opptre autokratisk.

De mener de undertrykker mediene, er skyldig i vold mot politiske motstandere og korrupsjon, og at de har bånd til organisert kriminalitet. Vucic og hans allierte bestrider alle anklager.

Tidligere fredag anklaget Vucic opposisjonen for å «leke med folks følelser», og han oppfordret sine støttespillere til å arrangere en stor demonstrasjon 26. mai.

Statsrådsavgang og våpenamnesti

Utdanningsminister Branko Ruzic gikk av etter skoleskytingen i Beograd, etter krav fra både opposisjonen og menneskerettsgrupper i kjølvannet av skoleskytingen.

Demonstrantene ber om at også innenriksminister Bratislav Gasic og lederen for landets statlige sikkerhetsbyrå går av, og at den statlige komiteen for regulering av mediene blir oppløst.

Som svar på skytingen, har serbisk politi startet et månedslangt amnesti for innlevering av ulovlige våpen. Ifølge Vucic har rundt 10.000 våpen og store mengder ammunisjon levert inn.

Serbia har en sterk våpenkultur. I likhet med resten av Vest-Balkan er landet også proppet av militære våpen etter krigen på Balkan på 1990-tallet. Masseskytinger er likevel sjeldne.