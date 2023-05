To drepte i sammenstøt mellom Armenia og Aserbajdsjan

– Aserbajdsjans væpnede styrker brøt våpenhvilen med droner i retning Sotk ved den østlige delen av grensen, hevder Armenias forsvarsdepartement. Videre heter det at en soldat ble drept og en annen såret.

Aserbajdsjans forsvarsdepartementet hevdet først å ha avverget et armensk droneangrep mot sine stillinger i Kalbajar-distriktet på den aserbajdsjanske siden av grensen. Senere het det at en soldat var drept, men at landets styrker hadde kontroll på situasjonen.

Torsdag ble en soldat fra Aserbajdsjan drept og fire armenere såret i sammenstøt.

Uroen har oppstått kun få dager før de to landenes ledere møtes til samtaler i Brussel søndag. Målet er å finne en løsning på konflikten om utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh, som har pågått siden 1990-tallet.

Området er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men støttes av Armenia, og befolkningen er overveiende armensk. Konflikten har blusset opp en rekke ganger og førte til full krig i årene rundt 1990 og i 2020.