Prorussiske myndigheter melder om ukrainsk angrep i Luhansk

I tillegg skal to nedlagte fabrikker ha blitt skadd i angrepet. Leonid Pasetsjnik, som leder de russisk-innsatte myndighetene i regionen, sier at seks barn ble skadd i angrepet mot Luhansk by.

Russiske tjenestepersoner opplyser at Viktor Volodatskij, som er innvalgt i Dumaen, også ble skadd. Byen ligger rundt ti mil bak frontlinjen, og det spekuleres derfor på at Ukraina kan ha brukt en ny type langtrekkende rakett. Storbritannia bekreftet tidligere i uka at de har levert krysserraketter med en rekkevidde på 30 mil til ukrainerne.

Påstandene om angrepet ubekreftet, og ukrainske myndigheter har ikke kommentert dem. Den ukrainske kringkasteren Suspilne Donbas siterer innbyggere på at det har vært eksplosjoner i byen.