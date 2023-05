Den siktede 24-åringen ble fremstilt for en domstol der siktelsen ble fremlagt fredag. Strafferammen er på 15 års fengsel.

24-åringen erkjente ikke straffskyld. En dommer ga grønt lys til å løslate ham mot kausjon, mot at han gir fra seg passet sitt og ikke forlater New York uten tillatelse.

Det var 1. mai at 24-åringen og to andre la Jordan Neely, som var svart, i gulvet med makt. Den siktede ekssoldaten tok deretter kvelertak på ham i tre minutter. Ifølge en frilansjournalist som var vitne til hendelsen, hadde Neely i forkant ropt og bedt passasjerer på banen om penger, men han hadde ikke angrepet noen.

Neely døde som følge av presset mot halsen, ifølge rettsmedisinere. Ifølge 24-åringens advokater mente han ikke å drepe ham.

Hendelsen førte til store demonstrasjoner, der folk ba om rettferdighet og sa at det ikke er kriminelt å være fattig. Aktivister har også kalt hendelsen for en «lynsjing» og hevder at den var rasistisk motivert.

Etter episoden ble 24-åringen, som er hvit, avhørt av politiet og deretter løslatt, ifølge flere medier. Hans forsvarere har tidligere sagt at de tre som la Neely i bakken, handlet i selvforsvar.