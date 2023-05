Dette er den nye Twitter-sjefen

– Hun vil primært jobbe med forretningsoperasjoner, mens jeg vil jobbe med produktdesign og teknologi, skriver Musk.

– Ser fram til å jobbe med Linda for å forvandle denne plattformen til X, appen for alt, fortsetter han.

Yaccarino kommer fra jobben som reklamedirektør i det amerikanske medie- og underholdningskonsernet NBCUniversal.

Wall Street Journal skriver at hun er kjent for å ha tette bånd med markedsførere og reklamebyråer, og at hun har rykte på seg for å være en knallhard forhandler.

Lenge varslet avgang

Tesla-gründeren varslet for nærmere et halvt år siden at han aktet å gå av som administrerende direktør for Twitter, som han kjøpte for rundt 470 milliarder kroner i oktober.

– Jeg går av straks jeg finner noen som er dum nok til å ta jobben, tvitret han i desember.

Siden Musk tok over Twitter og etter nedbemanningene han deretter gjennomførte, har det vært bekymring for at plattformen i større grad ville bli et forum for hatytringer og trakassering. Før overtakelsen kritiserte han Twitter gjentatte ganger for å innskrenke ytringsfriheten.

Uro blant annonsører

Musk har ikke klart å berolige de urolige. Nedbemanningene, stadige regelendringer og flere andre tiltak har skremt flere annonsører – Twitters største inntektskilde – bort fra plattformen.

Nyheten om lederskiftet beroliger derimot aksjeeierne i Tesla som har vært bekymret over all tiden Musk har viet til Twitter.

Torsdagens melding fikk aksjekursen i Tesla til å stige med over 2 prosent.