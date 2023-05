Eksstatsminister Imran Khan løslates mot kausjon i Pakistan

– De hadde ingen juridisk rett til å pågripe meg. Jeg ble bortført. Det fremstår jungelens lover, sier Khan etter kjennelsen ble kjent fredag.

Kjennelsen kommer dagen etter at retten fastslo at pågripelsen og varetektsfengslingen av Khan var ulovlig. Det siste døgnet har han vært under sikkerhetsstyrkenes beskyttelse på et trygt sted i hovedstaden Islamabad.

– Høyesterett i Islamabad har gitt to ukers kausjon og beordret korrupsjonspolitiet om ikke å pågripe Khan i denne perioden, sier Khans advokat Faisal Chaudhry.

Den tidligere statsministeren har også fått pålegg om å samarbeide med påtalemyndigheten og må svare på anklager om mer enn 100 ulike lovbrudd, mange av dem knyttet til korrupsjon.

Selv hevder 70-åringen å være et uskyldig offer for en politisk heksejakt iscenesatt av nåværende statsminister Shahbaz Sharif, regjeringshæren i landet og USA. Dette avvises av alle tre.