Partene i Sudan er enige om evakuering og humanitær hjelp

Den saudiarabiske TV-stasjonen Al Arabiya siterte først kilder på at partene har inngått en prinsippavtale der de forplikter seg til å la alle sivile få trygt forlate konfliktområder og til å beskytte sivile forsyninger. Senere meldte Asharq TV at den også forplikter parten til å forsøke å inngå en våpenhvile, og at de er enige om å slippe til humanitær hjelp.

Ifølge amerikanske tjenestepersoner har også partene forpliktet seg til å få tilgangen av strøm og vann og andre grunnleggende tjenester opp på beina igjen. De er angivelig også enige om å trekke sikkerhetsstyrker bort fra sykehus og om å tilrettelegge for «verdige begravelser» for de drepte.

Samtaler om midlertidig våpenhvile

Det forhandles stadig om en ny midlertidig våpenhvile for å slippe til nødhjelp, og et forslag om å stanse kampene i ti dager, ligger på bordet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til AFP.

Representanter fra de to stridende partene har siden lørdag holdt samtaler i Jeddah i Saudi-Arabia. Kilder tett på forhandlingene opplyste onsdag til Reuters at det var gjort framgang, og at det kunne ventes en våpenhvile om ikke lenge.

Det er fortsatt langt fram til det endelige målet om en permanent slutt på kampene, da de to partene stadig er «ganske langt unna hverandre», får Reuters opplyst av høytstående tjenestepersoner i det amerikanske utenriksdepartementet. USA er involvert i forhandlingene. Håpet er at prinsippavtalen vil skape momentum fram mot en løsning på konflikten, heter det videre.

Brutale kamper

Sudan har de siste ukene vært åstedet for brutale kamper mellom hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-sjefen Mohamed Hamdan Dagalo.

Nær 150.000 mennesker har flyktet til nabolandene, mens 700.000 er internt fordrevet i Sudan.

FNs matvareprogram (WFP) har sagt at ytterligere 2,5 millioner sudanere kan havne i hungersnød de neste månedene på grunn av konflikten. Antallet mennesker i landet som står i akutt matusikkerhet, vil i så fall øke til 19 millioner.