Den russiske journalisten Marina Ovsjannikova skapte overskrifter internasjonalt da hun protesterte mot Putins krig i Ukraina under en direktesendt nyhetssending på en russisk statskanal.

I et TV-intervju med den britiske journalisten Beth Rigby benyttet Ovsjannikova igjen sjansen til å rette skyts mot den russiske presidenten.

– Jeg tror ikke Putin har nok novitsjok til å stilne alle kritikerne sine. Da krigen startet var det flere enn vanlig som sto opp mot regimet, og flere vil gjøre det, sier hun.

Novitsjok er en serie nervegifter, av varianten binære kampstoffer, som ble utviklet i Sovjetunionen og Russland i perioden 1971-1993. Giften ble blant annet brukt mot den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal og hans datter i 2018, og mot den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Her viser Marina Ovsjannikova frem plakaten sin på direktesendt russisk TV mandag kveld. Foto: Skjermdump Channel One

– Putin frykter for livet sitt

I intervjuet med den britiske journalisten uttrykker den tidligere russiske TV-journalisten at hun håper den russiske presidenten blir veltet av folk rundt ham. Hun adresserte blant annet den nylige kritikken fra Wagner-sjef Jevgenij Prijgozjin, også kjent som Putins kokk.

– Se på det som skjer nå. Hva Prijgozjin sier. Han snakker imot Putin. Jeg håper systemet vil bryte sammen fra innsiden, sier Ovsjannikova.

Hun er klinkende klar på én ting: Dagen Russland taper krigen, vil være Putins siste.

– Det er helt klart. Han frykter for livet sitt, sier hun.

Rømte til Frankrike

Fra 2003 til i fjor jobbet Ovsjannikova for den russiske TV-kanalen Channel One Russia. Etter TV-stuntet slapp journalisten unna med en bot på 30.000 russiske rubler, noe som tilsvarer litt over 4000 norske kroner.

Men journalisten ga seg ikke der. Helt alene stilte hun seg opp utenfor Kremls lokaler i Moskva med et skilt. På skiltet sto det: «Putin er en morder, soldatene hans er fascister». Dette førte til at hun ble funnet skyldig i ærekrenkelse av den russiske hæren.

Ovsjannikova ble plassert i husarrest med sin elleve år gamle datter mens hun ventet på rettssaken. Dersom hun ble funnet skyldig, kunne hun få opp til ti år i fengsel.

Men så langt kom vi aldri. Ovsjannikova rømte med datteren, og flyktet fra Russland, gjennom Europa, til Frankrike. Her har hun levd siden, i frykt for sitt eget liv.