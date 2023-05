Ble først dømt til å betale fem millioner – og ødelegge bilen

Å bygge kopier av velkjente bilmodeller er slett ikke uvanlig. Som regel handler det om klassiske sportsbiler. Ford GT40, Shelby Cobra og Porsche 356 Speedster er tre eksempler på biler som er gjengangere her.

Resultatene kan variere enormt: Fra biler som bærer preg av mangel på både tid, penger og kompetanse – til de som er imponerende lik originalen.

Replika heter dette. Bilene er gjerne bygget av entusiaster som legger ned utrolig mange timer i hobbyen sin.

Mente det var ulovlig

Det svenske ekteparet Karl og Ann-Christine Magnusson er to slike entusiaster. I over ti år har de jobbet med å bygge replika av sportsbillegenden Jaguar C-Type. En løpsbil som opprinnelig ble bygget i bare 53 eksemplarer.

Ekteparet Magnusson bestemte seg altså for å laget sin egen C-Type. Underveis var de flere ganger i kontakt med Heritage-avdelingen hos Jaguar og mente selv de hadde fått grønt lys for prosjektet derfra.

Men slik så ikke Jaguar på saken. De mente ekteparet hadde bygget en ulovlig kopi og tok saken til Stockholms tingsrätt. Her vant Jaguar tilbake i 2021. Karl og Ann-Christine Magnusson ble dømt til å betale erstatning på fem millioner svenske kroner – og til å ødelegge rammen på sin replika.

EKSKLUSIV: Jaguar C-Type er en legendarisk løpsbil fra 1950-tallet. Den ble bygget i bare 53 eksemplarer den gangen.

Ikke for videresalg

Dommen vakte stor oppsikt i bilbyggermiljøet og det ble blant annet startet innsamlingsaksjon for å hjelpe ekteparet med å anke.

Det gjorde de – og nå er dommen fra Svea hovrätt klar. Her er det klar seier for bilbyggerne. Retten anfører at Jaguar har rettighetene til bilen, men at Karl og Ann-Christine Magnusson ikke har brutt disse, ettersom replikaen ikke var bygget med tanke på videresalg eller annen kommersiell utnyttelse.

HJEMMELAGET: Interiøret i replikaen – som ekteparet Magnusson nå slipper å destruere. Foto: Polisen

Ripe i lakken

Det endte med at Jaguar ble dømt til å betale alle deres sakskostnader, på rundt ti millioner svenske kroner. Og bilen: Den får de beholde.

Dommen blir sett på som en svært viktig avklaring på dette området og dermed også sentral for alle hobbybyggere.

Og den er nok også en aldri så liten ripe i lakken for Jaguar som har hisset på seg svært mange entusiaster med måten de gikk fram på i denne saken.

